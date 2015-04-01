الرائدات الريفيات بالشئون الاجتماعية فى الشرقية يطالبن بتثبيتهن

طالبت الرائدات الريفيات بالشئون الاجتماعية بمحافظة الشرقية بتثبيتهن خاصة أن معظمهن يعملن منذ أكثر من عشر سنوات.

وقالت ولاء مختار أحمد درويش، إحدى الرائدات الريفيات، لـ"اليوم السابع": "إننى أعمل رائدة اجتماعية بإدارة التضامن الاجتماعى بكفر صقر منذ 4 سنوات، وتقدمت أنا وزملائى من الرائدات الاجتماعيات لشتى مراكز المحافظة مرارًا وتكرارًا للمسئولين بالتضامن الاجتماعى من أجل تثبيتنا دون جدوى وظلت شكوانا حبيسة الإدراج".

وأضافت هدى السيد محمد سليم، من الرائدات الاجتماعيات، أن الوزارة خاطبت وزارة المالية فى عام 2012 بأنه لا مانع لديها من تثبيت الرائدات الاجتماعيات لكن لم يتم اتخاذ أى خطوات تجاه هذه المخاطبة.

وقالت فاطمة السعيد حسن كامل، إن الرائدات الريفيات بالشئون الاجتماعية عددهن 143 رائدة بالشرقية ضمن قرابة 4 آلاف رائدة بمحافظات الجمهورية جميعهن سئمن من الشكوى.

وقد توجهت الرائدات الاجتماعيات بالشكوى ومطالبة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تثبيتهن إعمالاً للقانون الذى يلزم الحكومة بتثبيت العمالة المؤقتة التى مر على عملها أكثر من 3 سنوات.