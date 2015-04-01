بالصور.. جامعة قناة السويس تنظم الملتقى التوظيفى الأول لخريجيها

أكد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، أن مشكلة البطالة تعد كارثة تستوجب الوقوف عندها ولفت الانتباه، فالواقع يؤكد أن معدلات البطالة بمصر فى تزايد مستمر، والجميع بالدولة يحاول البحث عن طريق للخروج من الأزمة، ومازال هناك أمل ننشده ونسعى من أجله جميعًا للتغيير وتوفير فرص عمل حقيقية لأولادنا.

وتابع رئيس جامعة القناة قائلاً: "ولهذا تسعى جامعة قناة السويس جاهدة للمساهمة فى حل هذه المشكلة القومية قدر استطاعتها بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة فى تنظيم هذا الملتقى التوظيفى لأول مرة والذى نأمل أن نجنى ثماره قبل نهاية اليوم بتوفير أكثر من 200 فرصة عمل".

وقال رئيس جامعة القناة: "أتمنى أن يتضاعف العدد ويصل إلى 700 فرصة فى الملتقى القادم والذى سيعقد مع بداية العام الجامعى الجديد حتى يستفيد أكبر عدد من أبنائنا فى الحصول على وظيفة".

مشاركة 12 شركة فى توفير 200 فرصة عمل للشباب

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تغيير ثقافة وفكر العمل لدى الشباب

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>جاء ذلك خلال الملتقى التوظيفى الأول الذى نظمته جامعة القناة للخريجين وطلاب السنوات النهاية بالكليات المختلفة وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، والدكتور كمال شاروبيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور كل من الدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامى هاشم، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع العريش، والدكتورة ناهد مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات ومئات الطلاب وأولياء أمورهم، وأكثر من 12 شركة متخصصة فى مجالات الاتصالات والتحاليل والبنوك والاقتصاد والأعمال الهندسية والتى قامت بعقد العديد من اللقاءات والمقابلات مع الخريجين لاختيار عدد 200 شاب للالتحاق بالعمل فورًا.>وأضاف رئيس جامعة القناة أن الآلاف من الشباب المصرى يحصلون على أعلى الدرجات العلمية ثم يقفون انتظارًا للوظيفة الحكومية ويطول انتظارهم ويلعنون الظروف ويحملون الدولة عبئًا فوق أعبائها الجسام.. ولذلك لابد أن تتغير ثقافة وفكر العمل لدى شباب مصر ويتحولون إلى العمل الحر الذى يدر عليهم أموالاً ويحقق الشاب طموحه والجامعة تغير هذه الثقافة من خلال المبادرة الجيدة التى تمت بين مركز تنمية المهارات والتوظيف بالجامعة ومركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف رئيس جامعة القناة قائلا: لقد تم تدريب وتوجيه موظفى المركز لإعداد طلبة وخريجى الجامعة لسوق العمل ولتقديم الخدمات الاستشارية المهنية وتقديم فرص العمل لهم من خلال هذا الملتقى والذى يضم مجموعة من الشركات العالمية والمحلية التى تبحث عن الشباب الراغبين فى العمل مع توفير فرصة عمل فى مختلف المجالات الطبية والهندسية والتجارية وغيرها

الملتقى جهد ثلاث سنوات متواصلة

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>من جانبه، قال الدكتور كمال شاروبيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الملتقى يستفيد منه خريجو الجامعة من دفعة 2010 وحتى 2014، وقد تم إعداد الكثير من المتقدمين وتأهيلهم عن طريق مركز تنمية المهارات والتوظيف بالجامعة، مؤكدًا أن نجاح هذا الملتقى يرجع إلى جهد كبير بذل على مدار ثلاث سنوات ماضية واستكملها الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، بدعمه للملتقى الذى يجمع العديد من الشركات التى توفر فرص العمل للخريجين.

وقال الدكتور كمال شاروبيم، إنه فى السابق كانت كل كلية تنظم يومًا للتوظيف خاصًا بها ولكن اليوم يوم التوظيف للجامعة بكلياتها كلها وهو ما يتيح فرصة أكبر للشباب فى الحصول على وظيفة جيدة.

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الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة أثناء كلمته فى المؤتمر



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رئيس الجامعة يصافح أحد المسئولين عن الشركات المشاركة فى المؤتمر



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صورة جماعية للمشاركين من الشباب والشركات



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رئيس الجامعة أثناء استقباله لممثلى الشركات