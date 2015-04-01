"إسكان الوادى الجديد": البدء فى تنفيذ 8 مشروعات خدمية جديدة

أصدرت مديرية الإسكان بالوادى الجديد أوامر تشغيل لـ8 مشروعات خدمية على مستوى مراكز المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و200 ألف جنيه، حيث تبدأ الشركات المنفذة بالبدء الفعلى فى إنجاز تلك المشروعات التى تضم إنشاء عمارات سكنية ومنشآت خدمية، وذلك بعد اعتماد البت فى سداد التأمين النهائى.

وقال المهندس أحمد حسين مرزوق مدير عام مديرية الإسكان بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع أمس الثلاثاء إن المشروعات التى صدرت أوامر تشغيلها تضمنت إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بتكلفة اجمالية بلغت 3 ملايين جنيه ومشروع مكتب عمل وأمن صناعى بمركز بلاط بتكلفة مليون جنيه.

وتابع المهندس أحمد حسين أن مشروع إدارة شباب الداخلة سيتم بتكلفة 500 ألف جنيه ومشروع استكمال ملحق الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بتكلفة إجمالية بلغت 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 4 عمارات سكنية خاصة بالحالات الأولى بالرعاية، التى تضم إنشاء عمارتين بحى السبط وعمارتين بحى ميتالكو بتكلفة مليون و200 ألف جنيه.