القبض على 5 مجرمين بطريق بورسعيد عقب ارتكابهم واقعة سرقة بالإكراه بالدقهلية

كتب : جمال نوفل

فى ضوء التواجد الأمنى المكثف بمختلف دوائر اقسام محافظة بورسعيد وإنتشار الدوريات والأكمنة الثابتة والمتحركة لتأمين السادة المواطنين وضبط الخارجين عن القانون.

اثناء مرور الرائد زياد حمود – رئيس مباحث قسم شرطة الجنوب فجر أمس لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم وضبط الخارجين عن القانون وبالمرور بأحدى المدقات الفرعية الموازية لطريق المعاهدة ، اشتبه فى إحدى السيارات الملاكى تسير بسرعة عالية فحاول الضابط والقوة المرافقة ايقافها الا أن قائدها لم يمتثل .

فقام الضابط والقوة المرافقة بمطاردة السيارة حتى تمكن من ضبطها وتبين أنها تحمل رقم (د ص ط 1974 ) ماركة فيرنا وبفحص مستقليها تبين انهم كل من:- عبدالله حلمى عبدالله ــ مقيم مركز المنزله / دقهليه - السيد محمد ابراهيم شلبى ــ مقيم مركز المنزله / دقهليه (من ذوى المعلومات الجنائية) - محمد صابر أحمد الريس – مقيم مركز المنزله / دقهليه - محمد الحسينى حسن حراز – شهرته (الأوكا) ــ مقيم القنطره غرب/ الاسماعيليه (من ذوى المعلومات الجنائية ) - سعيده محمد محمد السيد ـ مقيمه مركز المنزله / دقهليه ( زوجة الاول ) .

وبعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على سلاح نارى (فرد خرطوش) عيار 12 مم محلى الصنع بداخله عدد (1) طلقه من ذات العيار وسلاح أبيض “مطواة” .

بمناقشتهم أقر الاول بملكيته للسلاح النارى والذخيرة وأقر الثانى بملكيته للسلاح الأبيض كما اعترفوا بإرتكابهم واقعة سرقة احد المواطنين بالإكراة بناحية المنزلة بالدقهلية .

وجه اللواء فيصل دويدار مدير امن بورسعيد الشكر للضابط والقوات ، وكلف إدارة البحث الجنائى بإستكمال فحص النشاط الإجرامى للمتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع أمن الدقهلية ، وبعد العرض على النيابة العامة قررت حبسهم علي ذمة التحقيقات.