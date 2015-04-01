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الام المتحدة ترحب بتوقيع قادة الجيش الكونغولى على اعلان لمكافحة الاغتصاب خلال الحروب

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الام المتحدة ترحب بتوقيع قادة الجيش الكونغولى على اعلان لمكافحة الاغتصاب خلال الحروب الام المتحدة ترحب بتوقيع قادة الجيش الكونغولى على اعلان لمكافحة الاغتصاب خلال الحروب

رحبت الامم المتحدة اليوم بتوقيع قادة الجيش فى جمهورية الكونغو الديمقراطية على اعلان بشأن مكافحة عمليات الاغتصاب خلال الحروب .

ونقلت / ايه بى سي نيوز/ الاخبارية الامريكية عن زينب بانجورا ممثل الامم المتحدة الخاص بشأن مكافحة جرائم العنف الجنسى خلال النزاعات المسلحة بهذا التوقيع واصفة اياه بانه يمثل ” خطوة هامة فى الحرب ضد العنف الجنسى خلال النزاعات المسلحة فى العالم “.

وتابعت المسئولة الدولية – التى شاركت فى التوقيع على هذا الاعلان – تقول ” سوف نظل نتذكر هذا اليوم بوصفه عيدا شهد انطلاق قفزة عملاقة فى معركة التصدى لجرائم العنف الجنسى ذات الصلة بالنزاعات المسلحة ، كما انه يعكس أيضا مدى مايمكن ان يتحقق من تقدم اذا ما اقترنت الارادة السياسية باتخاذ اجراءات ملموسة فى اطار من دعم المجتمع الدولى “.

وكانت الامم المتحدة قد أصدرت تقريرا عام 2014 أفاد بان جمهورية الكونغو الديمقراطية شهدت اكثر من 3600 حادث اغتصاب او عنف جنسى ضد النساء والرجال والاطفال خلال الفترة بين عامى 2010 و2013 حيث وقعت وقعت هذه الجرائم من جانب قوات الجيش والامن والعناصر المتمردة فى البلاد .
> أش أ/

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