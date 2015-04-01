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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/1

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حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/1 حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/1
يتمتع أصحاب برج القوس بالمرح والطرافة، كما أنهم أصحاب دم خفيف وطيبة قلب كبيرة، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنه حتى لو جاء النجاح بطريقة طبيعية فى العمل، يجب أن تستمر فى الاحتفاظ بسلامك الداخلى للحفاظ على أصدقاء العمل، مع ضرورة البدء فى تدليل نفسك وأخذ فترات كافية من الراحة.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية


>يجب أن تتخلص من الكراكيب الكثيرة الموجودة على مكتبك فى العمل، لأنها تؤثر على قدرتك فى التفكير بالعمل، والتنظيم يساعدك على إنجاز أعمالك بسرعة، كما تستطيع اليوم حل خلاف قديم مع أحد زملائك فى العمل وتعود العلاقة بينكما من جديد.

توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية


> اسمح لشريك حياتك بالإحساس بدفء عاطفتك، فأنت تفهم أن الخلافات القديمة لا تهم فى الوقت الحالى، بل إنها لم تكن تهم على الإطلاق من قبل، وينصحك فرعون بأن تستمتع بحياتك مع اللجوء إلى الطبيعة الساحرة للاسترخاء.
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مصر 365

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