حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/4/1

يتميز أصحاب برج الجوزاء بالازدواجية والتردد، حيث قد تجده بشخصيتين مختلفتين تمامًا أمام نفس الموقف، لذا من الصعب أن تعرف رد فعله أو تتوقعه.. وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن هناك إيجابيات كثيرة فى حياتك اليوم سواء على المستوى الشخصى أو المهنى، كما قد تأتيك المساعدات فى الوقت المناسب أيضًا، وأنت على وفاق وإنسجام مع من حولك فى كل مكان.إعلان - Ads إعلان - Ads
>اليوم تشعر بإيجابية غير مسبوقة فى العمل، ولكن يجب عليك ألا تتكاسل وتؤجل عمل اليوم إلى الغد، واقبل المساعدات ممن حولك دون تكبر أو غرور، وقم بتحسين قدرتك على العمل فى مجموعة بالتعاون مع زملائك، حتى تحقق نجاحًا أكبر فى حياتك المهنية.
>تتوقع ماجى فرح أن تكون علاقاتك الاجتماعية فى أفضل حال اليوم، فالجميع يرونك شخصية لطيفة ومتعاونة، لذا قم بتكوين علاقات اجتماعية جديدة وكذلك قم باستعادة علاقاتك بأصدقائك القدامى بأن تحادثهم هاتفيًا، فالوقت مناسب لذلك اليوم.
على مستوى العمل والمال
>اليوم تشعر بإيجابية غير مسبوقة فى العمل، ولكن يجب عليك ألا تتكاسل وتؤجل عمل اليوم إلى الغد، واقبل المساعدات ممن حولك دون تكبر أو غرور، وقم بتحسين قدرتك على العمل فى مجموعة بالتعاون مع زملائك، حتى تحقق نجاحًا أكبر فى حياتك المهنية.
على مستوى العلاقات الاجتماعية
>تتوقع ماجى فرح أن تكون علاقاتك الاجتماعية فى أفضل حال اليوم، فالجميع يرونك شخصية لطيفة ومتعاونة، لذا قم بتكوين علاقات اجتماعية جديدة وكذلك قم باستعادة علاقاتك بأصدقائك القدامى بأن تحادثهم هاتفيًا، فالوقت مناسب لذلك اليوم.