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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/1

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/1 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/1
برج الجدى يعمل بحرفية ومهنية عالية ويتمسك بالقيم والعادات والتقاليد، وهذه أبرز صفات أصحاب هذا البرج، حسب ما يرى علماء الفلك، وعن حظ أصحاب برج الجدى لهذا اليوم، يقول محمد فرعون، خبير الأبراج، إن اليوم يأتى مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكنك التغلب عليها إلا من خلال تغيير نظرتك للحياة، لذا افصل نفسك عن المشاكل القديمة وابحث عن بدائل جديدة فى حياتك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>تواجه مشاكل فى العمل وسوف تتلقى لومًا من الآخرين، لذا يجب أن تعلم أنك قد ارتكبت أخطاءً يجب عليك تصحيحها، حتى لا تتدهور الأمور بشكل أكبر، وبالرغم من التراجع الذى تشهده حياتك العملية إلا أنك يجب أن تتحدى نفسك وتواجه هذا التراجع بمزيد من الإنجازات، حتى تصبح متميزًا فى مجالك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>تعيش مشاكل فى حياتك الشخصية أيضًا، ولكن يجب أن تواجهها وتقاوم رغبتك فى الاختباء والعزلة، بل احتفظ بهدوئك وكون علاقات اجتماعية جديدة مع من حولك، ولكن تذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق.

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مصر 365

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