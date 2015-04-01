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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/1

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حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/1 حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/1
أول انطباعات قد تأخذها عن أصحاب هى الألفة والمحبة، فهم الأكثر تفهمًا لمن حولهم بالرغم من فهمهم فى بعض الأحيان بطريقة خاطئة من الآخرين، ويتوقع محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أنه يمكنك اليوم عمل موقف لتقوية علاقتك بأسرتك وهو ما ينعكس بشكل إيجابى على عائلتك التى سترحب بهذا الأمر.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية


>يرى فرعون أن طاقتك واضحة لكل من يعمل معك اليوم، حيث يسهل عليك التواصل مع الزملاء وكسب ثقتهم، كما تنجح أيضًا فى الأعمال التى تحتاج لفريق عمل، وهو ما يجعلها تجربة عملية مثمرة بالنسبة لك.

توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية


> أصبحت علاقتك بأصدقائك أكثر توترًا، لذا يجب أن تقوم بالتوفيق بينك وبينهم مع توسيع قدرتك على التسامح مع الآخرين، حتى تنجح وتصبح محبوبًا وتقوى ثقة الأصدقاء بك.

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مصر 365

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