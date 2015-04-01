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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/1

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حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/1 حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 2015/4/1
أصحاب يتمتعون بالحدة فى التعامل والغموض، فهم يحملون قلبًا طيبًا بالرغم من أنه يظهر للآخرين أنه قاسٍ وشديد.. وينصحك خبير الأبراج محمد فرعون، بألا تحاول إقحام نفسك فى أى مشروعات جديدة فى العمل اليوم، لأنها لن تسير كما هو مخطط لها، فالأمر يزداد صعوبة فى العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل جبل العمل الذى يقبع أمامك تدريجيًا.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية


>قد تواجهك عقبات جديدة فى عملك الحالى، لذلك لا تبدأ فى مشروعات جديدة حتى تنتهى من عملك الحالى، كما قد تتراكم الأعمال أمامك ولكن لا تدع الأمر يصيبك بالإحباط، وحاول تقسيم المهام مع زملائك.

توقعات فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الأمور العاطفية


>قد يحدث نوع من سوء التفاهم مع شريك حياتك اليوم ويجب أن تتخطاه بالنقاش وتوضيح وجهات النظر، لأن الحل يأتى من الداخل فى بعض الأحيان والمناقشات الجادة، ويجب أيضًا أن تجعل علاقتك جيدة بأصدقائك.

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مصر 365

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