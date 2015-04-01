حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/1

يتميز أصحاب برج الحمل بأنهم أصحاب شخصية حالمة ورومانسية ويتميزون بالنشاط والحيوية والقوة والشجاعة.. وتتوقع ماجى فرح خبير الأبراج والفلك، أن أصحاب برج الحمل اليوم الأربعاء سوف يتمتعون بالثقة بالنفس التى تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة عالية وكذلك تجعلهم يكونون علاقات اجتماعية ناجحة وقوية بالآخرين. توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>تنصح ماجى فرح برج الحمل باستغلال صفة الثقة بالنفس التى يتمتع بها اليوم بأن يدخل روحًا جديدة إلى علاقاته من خلال الأفعال غير التقليدية والمفاجآت التى تقدمها لأصدقائك، وتقترح عليك أيضًا أن تناقش خططك مع الأصدقاء والأقارب، حتى تتضح الأمور أمامك، وحتى تتلقى الدعم من المقربين إليك فى هذه الفترة من حياتك. رؤية ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل

>تستطيع اليوم عمل تغيير كبير فى مجال عملك، وأنت تشعر بالثقة والقدرة على إتخاذ القرارات السليمة، واحذر من زملائك فى العمل، حتى لا تحرك غيرتهم من تقدمك فى العمل. على مستوى الصحة

>وضعك الصحى سوف يكون فى أحسن حال اليوم، ولكن حافظ على نظامك الغذائى، حتى تتجنب الأمراض فى المستقبل.

شبكةعيونالإخبارية

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