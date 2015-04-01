حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/1

إذا تحدثنا عن العمل والجدية وقوة الشخصية والحزم فلن تجد من ينافس أصحاب برج الثور فى مثل هذه الصفات، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء.. تقول ماجى فرح، خبيرة الأبراج، إنك سوف تتاح لك فرصة العمر التى يجب ألا تدعها تمضى دون أن تقتنصها لذا يجب الانتفاع بها لتحقق النجاح والتميز، ولكن فى الوقت ذاته يجب عليك بذل أقصى مجهود لتستمر فى نجاحك، وكذلك من الضرورى التحالف مع الآخرين سواء كانوا أصدقاء أو زملاء أو عائلتك. توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى

>من المحتمل أن تقابل شريك حياتك اليوم، حيث إنك تتمتع بقدر جيد من الإيجابية ورغبة فى التواصل مع الآخرين، ويشعر من حولك بأنك ودود للغاية ومرح، مما يفتح لك فرصة قوية لتكوين الصداقات التى يمكن أن تجد بينهم شريك حياتك، لذا افتح الباب لمن حولك وكون علاقات اجتماعية جديدة ولا تكن منغلقًا. على مستوى العمل

>ترى ماجى فرح أنك اليوم منتجًا فى عملك ويسهل عليك التعاون مع الزملاء ومع مدير العمل، كما يجب أن تقتنص الفرص حتى تصل للنجاح والتميز، وسوف تحرز تقدمًا كبيرًا إذا استطعت اقتناص الفرص التى لن تتكرر.

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شبكةعيونالإخبارية

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