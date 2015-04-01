أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/1

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/1 حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/1
إذا تحدثنا عن العمل والجدية وقوة الشخصية والحزم فلن تجد من ينافس أصحاب برج الثور فى مثل هذه الصفات، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء.. تقول ماجى فرح، خبيرة الأبراج، إنك سوف تتاح لك فرصة العمر التى يجب ألا تدعها تمضى دون أن تقتنصها لذا يجب الانتفاع بها لتحقق النجاح والتميز، ولكن فى الوقت ذاته يجب عليك بذل أقصى مجهود لتستمر فى نجاحك، وكذلك من الضرورى التحالف مع الآخرين سواء كانوا أصدقاء أو زملاء أو عائلتك.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>من المحتمل أن تقابل شريك حياتك اليوم، حيث إنك تتمتع بقدر جيد من الإيجابية ورغبة فى التواصل مع الآخرين، ويشعر من حولك بأنك ودود للغاية ومرح، مما يفتح لك فرصة قوية لتكوين الصداقات التى يمكن أن تجد بينهم شريك حياتك، لذا افتح الباب لمن حولك وكون علاقات اجتماعية جديدة ولا تكن منغلقًا.

على مستوى العمل


>ترى ماجى فرح أنك اليوم منتجًا فى عملك ويسهل عليك التعاون مع الزملاء ومع مدير العمل، كما يجب أن تقتنص الفرص حتى تصل للنجاح والتميز، وسوف تحرز تقدمًا كبيرًا إذا استطعت اقتناص الفرص التى لن تتكرر.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى