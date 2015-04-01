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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/1

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حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/1 حظك اليوم برج الأسد يوم الأربعاء 2015/4/1
أصحاب برج الأسد هم أشخاص يتمتعون بقوة الشخصية والثقة بالنفس والقيادية والإيجابية، وهو ما يميزهم عن غيرهم من الأبراج، وترى ماجى فرح، خبيرة الأبراج والفلك، أن اليوم الأربعاء يوم جيد فى حياة أصحاب هذا البرج، حيث إن كل من حولك يحفزك إيجابيًا، وهو ما يساعد على تقدمك فى العمل والحياة الشخصية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية


>اليوم أنت تشعر بشعور إيجابى ينعكس على كل حياتك وبشكل خاص حياتك العملية، حيث تحقق تقدمًا ملحوظًا فى العمل، وتتلقى الدعم والمساعدة النفسية من زملائك فى العمل، كما أنك تستطيع أن تنجز أعمالك بشكل أكبر من خلال العمل فى فريق أو العمل الجماعى، كما أنك اليوم تستطيع أيضًا اتخاذ القرارات الصعبة وتولى المشروعات المهمة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية


>حالة الإيجابية التى تعيش فيها تنعكس على حياتك العاطفية، فتبادر إلى إسعاد شريك حياتك بالمفاجآت المبهرة، والتى يسعد بها بشكل كبير، وكان يحلم أن تحققها له، كما يمكنك أن تتفرغ لقضاء وقت مع شريك حياتك، وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية يعاملك الناس بطريقة ودودة ولطيفة وباحترام شديد.
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مصر 365

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