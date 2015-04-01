ليبيا تخصص 9 مليارات دينار لعلاج جرحى ثورة 17 فبراير فى الخارج

قال عبد المنعم بوحسن، رئيس لجنة الجرحى و الشهداء و المفقودين بمجلس النواب الليبى ،إن المبالغ المالية التى أرسلت إلى السفارات فى الخارج لعلاج جرحى ثورة السابع عشر من فبراير 2011 ، بلغت 9 مليارات دينار ليبي.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف بوحسن، أن التنسيق سيكون بين الدولة الليبية المتمثلة فى السفير الليبى و بين الدولة التى يتم التعاقد معها للعلاج لأن السفير فى الدولة لا يمكنه أن يتخذ أى إجراء إلا بعد رجوعه وأخذ الإذن من الدولة.
وأضاف بوحسن فى تصريح صحفى اليوم، "أن اللجان التى تم اعتمادها فى تلك الفترة قامت بإختلاس هذه الأموال" ، لافتا أن لجنة الجرحى و الشهداء والمفقودين فى مجلس النواب تقوم الأن بتقليص عدد السفارات فى الخارج المختصة بالعلاج و إلغاء كل لجان العلاج بالخارج.
وأوضح رئيس اللجنة، أن لجنة الجرحى فى مجلس النواب عندما استلمت وجدت تلاعبا كبيرا بأموال الجرحى فى الخارج لدرجة وصولهم إلى غسيل الأموال بين السفارات و نقل العلاج من سفارة إلى أخرى و التنسيق للعلاج فى الفترة المقبلة.
وأضاف بوحسن، أن التنسيق سيكون بين الدولة الليبية المتمثلة فى السفير الليبى و بين الدولة التى يتم التعاقد معها للعلاج لأن السفير فى الدولة لا يمكنه أن يتخذ أى إجراء إلا بعد رجوعه وأخذ الإذن من الدولة.
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