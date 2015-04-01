عكاشة : محسن عبد الغفار سيحقق نتائج تفوق كل وزراء الداخلية السابقين

قال مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، خالد عكاشة، إنّ وزير الداخلية الجديد اللواء مجدي عبد الغفار، يبدأ حياته الوظيفية منذ تولي المنصب بتطوير جهاز الداخلية، مُؤكدًا: “هذا الوزير سيحقق نتائج تفوق كل الوزراء السابقين للداخلية”.

وأضاف عكاشة في لقاء له ببرنامج “مِصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع محمد المغربي، أنّ وزير الداخلية يضع مفهوم احترام المواطن أمام الرأي العام، موضحًا أن المحاسبة الإدارية لضباط الشرطة أكثر قسوة من الجهات القانونية، قائلًا: “قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية يعملُ لضبط أداء ضباط الشرطة، كما أن هذا القطاع يتلقى العديد من شكاوي المواطنين الواقع عليهم ضرر من الشرطة”.

وحول أوضاع السجون، أكد عكاشة أنّ غالبية أماكن حجز المتهمين سواءً في مراكز الشرطة أو السجون تعد غير لائقة، إلا أنّ أماكن الاحتجاز المبنية حديثة تُعتبر لا ئقة من حيث أماكن الراحة، وغيرها من كل هذه الأمور مثل وادي النطرون وبرج العرب مضيفاً أنّ أقسام الشرطة لا توفر وجبات كافية للمسجونين”.

وأوضح عكاشة أن وزارة الداخلية تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة لتطوير السجون، لأنّ المسجون له مجموعة من الحقوق والواجبات يجب الحفاظ عليها، متابعاً أنَ القوانين تمنع ضرب المسجونين.

وواصل حديثه: “نحتاج إلى ضباط مؤهلين للتعامل مع الحالات الخاصة الموجودة في السجون، ومتخصصين في السلوكيات الاجتماعية والعلاج النفسي”.

ونوه عكاشة إلى أنّ العلاقة بين الشرطة والمواطن تحسنت إلى درجة ما لكنها لم تصل إلى ما نطمح إليه.