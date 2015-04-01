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مزيج العسل والبنجر للقضاء على بكتيريا الأمعاء

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مزيج العسل والبنجر للقضاء على بكتيريا الأمعاء مزيج العسل والبنجر للقضاء على بكتيريا الأمعاء
كشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن أن هناك مزيجًا مذهلاً يقضى على البكتيريا الموجودة بالأمعاء ويطهرها، والذى يشمل الآتى:

المكونات المطلوبة:


>- 1 ملعقة كبيرة من العسل
>- نصف كيلوجرام من البنجر الطازج
>- نصف كيلوجرام من الجزر الطازج
>- حفنة من المشمش المجفف
>- حفنة من الزبيب
>- المياه

طريقة التحضير


>أولاً: يجب التأكد من المكونات المذكورة أعلاه أنها عضوية، ويتم قطع الجزر والبنجر ووضعها فى وعاء مطلى بالمينا، ثم يوضع الماء فى وعاء حتى يصبح 3- 4 سم فوق الخضار، ثم يقطع المشمش والزبيب ويتم إضافتها فى نفس الوعاء.

ويوضع الوعاء على النار من أجل الغلى، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يتم إزالة الوعاء بعيدًا عن النار ويترك ليبرد قليلاً، مع إضافة العسل فى الخليط، وتغطية الوعاء بغطاء دون حراك لمدة 12 ساعة فى مكان بارد وجاف.
>طريقة الاستخدام:
>تستهلك نصف كوب من العلاج (1-1، 5 ديسيلتر) ثلاث مرات يوميًا قبل الوجبات، وللحصول على عملية تطهير كاملة يجب أن تستمر الجرعات لمدة 4 أسابيع.

ويتشرف اليوم السابع بتلقى أسئلتكم واستفساراتكم الطبية عبر الإيميل التالى :Health@youm7.com
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