' مصر يجب أن تتسلح بعقلية الفوز أمام زيمبابوي '

يؤمن سمير عدلي المدير الإداري لمنتخب مصر أن تسلح الفراعنة بعقلية الفوز أمام زيمبابوي في مباراة الأحد سيدفعهم لتحقيق النتيجة المأمولة.

وتستضيف زيمبابوي الفراعنة يوم الأحد في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2014.

وقال عدلي في تصريحات لوسائل الإعلام في زيمبابوي: "مباراة كرة القدم تتحدد في 90 دقيقة، لا يهم من منافسك".

وتابع "اللعب بعقلية الفوز يمنحك النتيجة التي تريدها، ولكن إن حدث عكس ذلك تتغير المواقف".

وأضاف "نتطلع دائما إلى الأمام ولا يهمنا ما حدث في المباريات السابقة، فالمواجهة المقبلة أمام زيمبابوي هامة جدا ونتطلع لتقديم مباراة جيدة".

وكانت مصر تغلبت على زيمبابوي في الجولة الثالثة 2-1.

وأتم عدلي "الفريق الذي سيصعد إلى المونديال يجب أن يجد الدعم من كل القارة، لأنه سيكون من الرائع أن نرى علما إفريقيا يرفرف في البطولة".