بالصور: نظرة إلى غرف ملابس النجمات العالميات

تعير الغالبية تصميم غرفة الملابس الأهميّة عينها المخصّصة لغرفة النوم، إذ تشكل الأولى المساحة التي تختلي بها لتنعم بإطلالة جذابة قبل الخروج، ولعلّها أكثر الغرف التي تنم عن شخصية صاحبتها؛ فما رأيك في التعرّف إلى شخصيات وأسرار أشهر النجمات العالميات، من خلال جولة سريعة على غرف ملابسهن؟

جيسيكا ألبا Jessica Alba

يبدو أن غرفة ملابس النجمة جيسيكا ألبا ذات المواهب المتعددة في منزلها، الذي يقع بمدينة "بفرلي هيلز" الأمريكية، لا تحظى بفسحة هامّة، كما غرف سائر النجمات. لذا، حاولت النجمة اللجوء إلى طرق عدة في هذا المجال، من خلال استعمال الخزائن التي تمتدّ من الأرض نحو السقف وتحوي رفوفاً عدّة، فضلاً عن تثبيت العلّاقات وراء الباب الخشبي، الذي ينسجم والأرضية "الباركيه" والخزائن المنتشرة في الغرفة؛ نظراً لأن خامة خشب الجوز الداكن تضفي جواً من الدفء والحميمية.

بيونسيه Beyoncé

في جولة داخل منزل النجمة بيونسيه الكائن في "نيويورك"، لا بدّ من التوقف عند غرفة ملابسها التي تبدو كجناح خاص، إذ يكلّلها اللون الأبيض، ليضفي عليها ألقاً وجاذبية!

تؤثّث الجدران خزائن الخشب، التي تحتضن إحداها حوض الغسل الذي يأتي ضمن سطح مشغول من الرخام، وتعلوه مرآة بسيطة تقابل تلك المثبتة على الخزانة الأخرى، فتعطي انعكاساً لافتاً في الغرفة!

لعل الديكور الذي يزيّن السقف يشكل نقطة الارتكاز في المكان، إذ يوحي ببهو قصر فرنسي عريق!

سيلين ديون Celine Dion

في قصر المغنية العالميّة سيلين ديون المترف، والمتمركز على جزيرة "جوبيتير" في ولاية "فلوريدا"، يسيطر الأبيض على غرفة ملابسها، التي تضمّ العديد من الخزائن وأدراج الخشب، حيث تحتفظ النجمة بأجمل تصاميم الفساتين الأنيقة.

تتوسط المساحة طاولة دائرية، يرتفع سطحها الزجاجي على قاعدة من "الكروم"، فيما تتدلى فوقها ثريا لافتة مصنوعة من خيوط الكريستال.

كيم كاردشيان Kim Kardashian

في منزلها الكائن بولاية "كاليفورنيا"، يطغى نقاء الأبيض على خزائن ملابس نجمة الأغلفة كيم كارداشيان ليمنحها لمسة راقية، فيما يؤثث الزجاج واجهات الخزائن التي تتكئ على الأرضية المصنوعة من خشب السنديان الفاتح لإضفاء مزيد من الفسحة والانشراح.

ماريا كاري Mariah Carey

عند ولوج غرفة ملابس المغنية ماريا كاري، التي تقع في منزلها بــ"نيويورك"، يشعر الزائر كأنّه في متجر للأزياء!

قسّمت المالكة مساحة هذه الغرفة إلى أجزاء عدة، بحيث تزدحم دواخلها بأجمل الفساتين.

كاري راسل Keri Russell

في شقّة الممثلة الأميركية كاري راسل، والكائنة في "بروكلين" بمدينة "نيويورك"، تشكّل الخزانة الكبيرة البيضاء نقطة الارتكاز في غرفة ملابسها. يجاور الخزانة مقعد، فيما لا تغيب المرآة عن المكان.

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