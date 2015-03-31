قائد القيادة المركزية الأمريكية يهنىء العبيدى بدحر "داعش" فى تكريت

تلقى وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى اتصالا هاتفيا مساء اليوم الثلاثاء من قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكى الجنرال لويد أوستن.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن أوستن هنأ العبيدي، خلال الاتصال، بالانتصارات التى حققتها القوات المسلحة العراقية على تنظيم(داعش) الإرهابى من خلال دحرها وطردها من مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شمالى العراق.

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقى د. حيدر العبادى أعلن فى وقت سابق اليوم أن القوات العراقية المشتركة وصلت إلى مركز مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وحررت الجانبين الجنوبى والغربى من المدينة وتتحرك للسيطرة على كامل المدينة

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