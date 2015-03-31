والد شهيد: استدعاء 5 ضباط لسماع شهادتهم بشأن أحداث السويس 25 يناير 2013

قال والد الشهيد على سليمان، الذى توفى أثناء أحداث مظاهرات 25 يناير 2013 بالسويس، إن مسئولين بالمحكمة العسكرية بالسويس أبلغوه أنه تم تخصيص الجلسة القادمة يوم 7 أبريل لسماع أقوال 5 ضباط بالمباحث كانوا متواجدين أثناء الأحداث، وتم إرسال استدعاء لهم للمثول أمام المحكمة لسماع أقوالهم.

وأضاف والد الشهيد، لـ"اليوم السابع"، من بين من تم إرسال الاستدعاء لهم الرائد سيد الجوهرى، رئيس مباحث قسم الأربعين الحالى، والرائد أحمد شوقى، رئيس مباحث قسم شرطة الجناين الأسبق، موضحا أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم بعد ظهور أدلة إدانة جديدة لمتهمين جدد بالقضية.

المحكمة العسكرية بالسويس: مد أجل الحكم بقضية أحداث 25 يناير إلى 7 أبريل

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