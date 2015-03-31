ضبط 108 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات بمصنع غير مرخص بزفتى

تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية من ضبط 108 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بزفتى قبل تصنيعهم وتعبئتهم وبيعهم للمواطنين.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بقيام "أحمد.ع.ال" 37 سنة، مقيم بشارع سرحان مركز زفتى، بإنشاء مصنع بدون ترخيص بشارع دندش من شارع الموقف دائرة المركز مجهز بالأدوات اللازمة لتصنيع اللحوم وتعبئتها داخل أكياس غير مدون عليها أى بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وإعادة طرحها للبيع للجمهور.

وبتقنين الإجراءات، قام ضباط الإدارة باستهداف المصنع وتم ضبط 108 كيلو جرامات لحوم مجمدة غير مدون عليها بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص تحرر المحضر رقم 9143 جنح مركز زفتى. تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة التحقيق.