أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 108 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات بمصنع غير مرخص بزفتى

Google+ Print
ضبط 108 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات بمصنع غير مرخص بزفتى ضبط 108 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات بمصنع غير مرخص بزفتى
تمكن ضباط مباحث بالغربية من ضبط 108 كيلو لحوم مجمدة بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج والصلاحية داخل مصنع بدون ترخيص بزفتى قبل تصنيعهم وتعبئتهم وبيعهم للمواطنين.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين بقيام "أحمد.ع.ال" 37 سنة، مقيم بشارع سرحان مركز زفتى، بإنشاء مصنع بدون ترخيص بشارع دندش من شارع الموقف دائرة المركز مجهز بالأدوات اللازمة لتصنيع اللحوم وتعبئتها داخل أكياس غير مدون عليها أى بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وإعادة طرحها للبيع للجمهور.

وبتقنين الإجراءات، قام ضباط الإدارة باستهداف المصنع وتم ضبط 108 كيلو جرامات لحوم مجمدة غير مدون عليها بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع ومزاولة النشاط بدون ترخيص تحرر المحضر رقم 9143 جنح مركز زفتى. تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

الأخبار - وزير التموين يتفقد توفير السلع الغذائية بمنظومة التموين الجديدة فى جولة بالقاهرة الكبرى

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

«إسماعيل» يبحث استيراد اللحوم والدواجن مع «التموين» و«الزراعة»

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف