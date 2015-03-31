المحكمة العسكرية : استدعاء 5 ضباط لسماع شهادتهم بأحداث السويس بـ 25 يناير 2013‎

قال والد الشهيد “على سليمان” الذى توفي أثناء أحداث مظاهرات 25 يناير 2013 بالسويس ، أن مسئولين بالمحكمة العسكرية بالسويس أبلغوه أنه تم تخصيص الجلسة القادمة يوم 7 ابريل لسماع أقوال 5 ضباط بالمباحث كانوا متواجدين أثناء الأحداث وتم إرسال لهم طلب استدعاء للمحكمة لسماع أقوالهم.

كما أضاف فى تصريحات خاصة أن من تم إرسال طلبات سماع الأقوال الضباط اليوم ، من بينهم الرائد سيد الجوهري رئيس مباحث قسم الأربعين الحالي ، والرائد أحمد شوقي رئيس مباحث قسم شرطة الجناين الأسبق ، موضحًا أن المحكمة قررت تأجيل النطق بالحكم بعد ظهور أدلة أدانة جديدة لمتهمين جدد بالقضية .