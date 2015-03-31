10 نصائح ضرورية للتخلص من التهابات ما بين الفخذين

أسباب الإصابة بالتهاب ما بين الفخذين

أعراض التهاب ما بين الفخذين

التهابات ما بين الفخذين أحد أكثر الأعراض المرضية الجلدية إزعاجا للمريض، فهى تتسبب فى إعاقة حركته أثناء السير أو الجرى، فضلا عن آلامها وتسببها فى الهرش المستمر.>الدكتورة دعاء على أخصائية الجلدية توضح أن التهاب ما بين الفخذين أحد أهم الحالات المرضية شيوعا، والناتجة عن زيادة درجة الحرارة التى يولدها الاحتكاك المستمر للفخذين، مما يجعل الجلد فى حالة تهيج مستمر، وتبدأ أولى مراحل الإصابة بالتهاب ما بين الفخذين بالشعور بالحرقة الشديدة مع الشعور بسخونة شديدة فى المنطقة.>وبعد ذلك، وحسبما تضيف دعاء، يصبح الجلد فى حالة التهاب شديد، ويزداد الوضع سوء بشعور المريض بالرغبة القوية فى الهرش، إضافة للآلام المبرحة، وفى المراحل المتقدمة من الالتهاب قد تتكون فقاعات مليئة بالسوائل على سطح الجلد الملتهب دلالة على الالتهاب المزمن.

وتنصح أخصائية الجلدية بضرورة الاعتناء بهذه الحالة منذ بداية الشعور بالالتهاب وعدم الراحة، فيعرض المريض حالته على المختص، الذى يصف له دواء موضعيا مضادا للالتهاب يقلل من الحكة والحرقان، وبجانب الدواء على المريض أن يكون أكثر اعتناءا بنظافته الشخصية، وكثير الاستحمام مع مراعاة توازن درجة حرارة المياه وتجنب درجة الحرارة العالية.

نصائح للتخلص من التهاب ما بين الفخذين

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>وتابعت دعاء ناصحة المرضى بتجنب التعرض لأشعة الشمس القاسية فى وقت الذروة، والفصل بين الفخذين بملابس قطنية تحتية خفيفة للغاية من طبقة واحدة، وتقليل معدل السير اليومى حتى الانتهاء من العلاج، وعدم تناول أطعمة حارة، وتجنب الحكة أو الاستسلام لرغبة الهرش، والابتعاد عن منابع درجات الحرارة العالية كالمدفئة وقيادة السيارة، مع الاهتمام بتهوية ما بين الفخذين بين الحين والآخر فى جو الغرفة يوميا.