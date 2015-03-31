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عضو بـ«الشورى السعودي» يتوقع تدخلا بريا من قوات التحالف في اليمن

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عضو بـ«الشورى السعودي» يتوقع تدخلا بريا من قوات التحالف في اليمن عضو بـ«الشورى السعودي» يتوقع تدخلا بريا من قوات التحالف في اليمن

عاصفة الحزم – اليمن

توقع الدكتور صدقة بن يحيى فاضل، عضو مجلس الشورى السعودي، أن يكون هناك تدخل بري من قوات التحالف العربي المشاركة في عملية “عاصفة الحزم” باليمن، تهدف إلى تدمير القوة العسكرية التي يسيطر عليها الحوثيون. وأضاف فاضل، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي”، في قناة “صدى البلد”: “نأمل أن تقوم أمريكا بدورها في مواجهة الأعمال الإرهابية ودعم دول المنطقة العربية”. وأوضح فاضل أن التحالف العربي سيقدم كل المساعدات للشعب اليمني الشقيق، مضيفًا أن “عاصفة الحزم” مهيمنة على جميع مناطق اليمن والموانئ اليمنية. وأكد أن هناك صلة كبيرة بين الاستخدام السلمي للمفاعلات النووية والاستخدام العسكري، مضيفًا أن الخطر النووي يأتي من الكيان الصهيوني الذي يمتلك عددا كبيرا من الرءوس النووية العسكرية.

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