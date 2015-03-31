محمد بن راشد: صحة أطفالنا محور اهتمام الحكومة

قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، بمشاركة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، فعالية مسيرة معاً نمشي التي نظمتها «الحملة الوطنية - 2021 أطفالنا أصحاء» المنبثقة عن البرنامج الوطني للاتصال الحكومي.

وتأتي المسيرة التي انطلقت على كورنيش أبوظبي.. بمشاركة أطفال من مختلف مدارس الدولة لتشجيع السلوكيات الصحية في المجتمع الإماراتي من خلال المشاركة المجتمعية ومساعدة الأطفال وأولياء أمورهم في مختلف مناطق الدولة على تبني نمط حياة صحي بقالب من الحركة والمرح.

وشجع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. الأطفال المشاركين على ممارسة الرياضة بشكل يومي في مدارسهم وتبني أنماط صحية سليمة في حياتهم.. مؤكداً أن صحتهم هي محور اهتمام الحكومة وأننا نسعى إلى دعمهم في كل المجالات لأنهم نواة التنمية والتطوير وهم من يسهمون في دعم مسيرة الدولة لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم بحلول يوبيلها الذهبي عام 2021.

وأكد سموه أن مسؤولية تعزيز الممارسات وأنماط الحياة الصحية تبدأ من النفس وأفضل وقت لغرسها بشكل سليم في الصغر كي تكون عادة يومية يلتزمها الإنسان طوال حياته بغض النظر عن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه.. داعياً سموه الجهات الحكومية والخاصة كافة إلى ضرورة التوعية بأهمية تبني أفراد المجتمع السلوكيات الصحية في حياتهم اليومية.

وتستمر فعاليات الحملة التي انطلقت مطلع شهر يناير الماضي إلى منتصف شهر أبريل الجاري إذ تم تنظيم العديد من الفعاليات وأنشطة التوعية مثل فعالية «معاً نجري» والتي شارك فيها العديد من المدارس في مختلف إمارات الدولة.

كما نظمت الحملة فعالية «معاً نمشي» التي تهدف إلى تشجيع العائلات والشباب والأطفال على ممارسة رياضة المشي بشكل جماعي في أنحاء الدولة، إذ تم تقديم المعلومات الصحية بشكل مبتكر في كورنيش أبوظبي وممشى شاطئ جميرا بجانب حديقتي البرشاء والخوانيج في دبي وممشى واجهة المجاز المائية في الشارقة، كما بدأ تطبيقها في كل من كورنيش القواسم في رأس الخيمة وكورنيش عجمان.

برنامج وطني

وتعتبر «الحملة الوطنية - 2021 أطفالنا أصحاء» .. إحدى محاور البرنامج الوطني للاتصال الحكومي والذي يسترشد بالأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 في تخصيص محور كامل للتعامل مع قضية السمنة لدى الأطفال في دولة الإمارات والحد منها وتحقيق المستهدف الوطني لخفض نسبة السمنة إلى «12» في المائة بحلول عام 2021 .. إضافة إلى توحيد الجهود لإرساء نظام صحي مستدام في المجتمع الإماراتي والذي يتطلب أن تكون البداية مع الأطفال باعتبارهم اللبنة الأساسية للمجتمعات.

أنشطة

يذكر أن «الحملة الوطنية - 2021 أطفالنا أصحاء» تشتمل على العديد من أنشطة التوعية الصحية ومن الممكن متابعة الفعاليات المقبلة من خلال حسابات التواصل الاجتماعي عبر تويتر وإنستغرام ويوتيوب // @npgc2021 // أو المواقع الإلكترونية // www.healthychildren2021.ae و www.npgc2021.ae //.