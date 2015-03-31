"التذوق الثقافى"يشارك فى معرض مكتبة الإسكندرية بـ "حتى لا نفسد للود قضية"

الإسكندرية – هناء أبو العز

يشارك صالون التذوق الثقافى بالإسكندرية فى فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب الدولى بدورته الحادية عشرة، بفعالية كبرى تحت عنوان "حتى لا نفسد للود قضية .." مساء غد الأربعاء.

>وصرحت أميرة مجاهد، مسئول صالون التذوق الثقافى والمنظم للفعالية بأن اللقاء يتطرق لثلاث محاور سياسى مع د.على حسن نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق، والمحور التاريخى مع دينا رمضان أمين متحف الإسكندريه القومى . والمحور الإبداعى مع الشاعر ميسرة صلاح الدين.

>و كشفت مجاهد عن وجود فقرة فنيه مقدمه من الفنان :مجدى العليمى، ليدور اللقاء حول مدى تأثير تلك المحاور على العلاقة بين الشرق والغرب على مر العصور سواء بكونها حلقة وصل أو محل صراع.

>و عبرت أميره مجاهد عن سعادتها بأن لقاء" حتى لا نفسد للود قضيه " هو ثالث تعاون مثمر ومشترك بين الصالون ومكتبة الأسكندريه للعام الثالث على التوالى بفعاليات معرض الكتاب السنوى وذلك عقب فعاليتى : معا ضد التحرش ،وثقافة الرأى والرأى الأخر . بدعم الهيئه العامه لقصور الثقافه وجامعة الإسكندريه وإدارة وسط التعليميه والعديد من المبادرات الشبابيه المستقله : مبادرة سترانكا، وكيمز للفوتوغرافيا، فريق المصرى، وموقع كرموز الإخبارى.

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