ضبط 1.2 طن سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بكفر الزيات

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط طن و200 لتر سولار مدعم داخل مخزن بقرية إبيار مركز كفر الزيات قبل بيعها فى السوق السوداء.

كانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مباحث التموين، بقيام "العبد.م.ا.ق"، 67 سنة، مقيم بقرية إبيار مركز كفر الزيات، بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية داخل مخزن ملحق بمسكنه بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وبتقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهداف المخزن وتبين تواجد المتهم، وتم ضبط طن و200 لتر سولار مدعم معبأ داخل تانك. تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات بقصد البيع تحرر المحضر 15392 جنح مركز كفر الزيات، وقام العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى، مدير أمن الغربية، وتولت النيابة التحقيق.