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النجار يستنكر هجوم الفضائيات الدينية على "تمرد".. ويؤكد: الحشد المضاد في 30 يونيو "حرب أهلية"

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النجار يستنكر هجوم الفضائيات الدينية على "تمرد".. ويؤكد: الحشد المضاد في 30 يونيو "حرب أهلية" النجار يستنكر هجوم الفضائيات الدينية على "تمرد".. ويؤكد: الحشد المضاد في 30 يونيو "حرب أهلية"

كتب : فاطمة النشابي منذ 7 دقائق

استنكر مصطفى النجار، النائب السابق بمجلس الشعب، الهجوم من قبل بعض القنوات الدينية على حملة "تمرد"، والتي تهدف لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، والتظاهر يوم 30 يونيو للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.

وكتب النجار، عبر حسابه الخاص على "تويتر": "تابعت عدد من القنوات الدينية أمس، وفوجئت بكم التحريض السافر ضد متظاهري 30 يونيو واتهامهم بأنهم مجرمون ومخربون، مع توعدهم بمواجهة مباشرة، وصدمني محاولات تناول المشهد ببعد طائفي يمهد الطريق لاقتتال طائفي بين المصريين، وتصوير الأمر على أنه مواجهة بين الإسلام والكفر كما يدعون".

وأضاف النجار، قائلاً: "إن تهديد المتظاهرين السلميين، وإرهاب الناس يزيد من حالة الاستقطاب المجنون ويمهد الطريق للعنف المتبادل الذي سيحرق الوطن والتفكير في نزول حشود مضادة تواجه متظاهري يوم 30 يونيو يعني بداية لحرب أهلية حقيقية لا مبالغة فيها، ومن لا يرى ذلك يقامر بأرواح الناس".

وطالب النجار بضرورة أن تكون المظاهرات سلمية: "على المتظاهرين التمسك بالسلمية، ونبذ أي مندسين يحاولون إدخال عنصر العنف وليس لأحد حماية مؤسسات الدولة والمنشآت إلا أجهزة الدولة نفسها، كما أن حماية المتظاهرين السلميين مسئولية الدولة وعلى الدولة التأكيد على ذلك والوفاء به".

وختم النجار تغريداته قائلاً: "على العقلاء إيقاف هذا التحريض، والتهييج والتخوين لأنه سيؤدي إلى إراقة دماء المصريين إذا استمر الوضع هكذا، وتصاعد خلال الأيام القادمة وندق ناقوس الخطر مبكرا، قبل أن تسيل الدماء ويدب النزاع ويتحول الوطن لساحة حرب أهلية دامية، لن تنتهى إلا بضياع الوطن".

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