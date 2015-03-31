تركيا تتوقع بدء تدريب المعارضة السورية فى مايو المقبل

توقع وزير الدفاع التركى عصمت يلماز أن يبدأ تدريب وتجهيز المعارضة السورية فى مايو المقبل، وذلك فى إطار الاتفاقية الموقعة بين بلاده والولايات المتحدة.

وقال يلماز فى تصريح له قبيل مشاركته فى اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى البرلمان: "تبين مكان التدريب، ومازلنا نتباحث مع الولايات المتحدة فيما يتعلق باختيار العناصر و سيكون الاختيار مشتركا وأعتقد أن التدريب والتجهيز سيكون فى مايو المقبل.

وحول فكرة وجود معكسر ثان لتدريب المعارضة السورية أوضح يلماز أن "الجهود منصبة حاليا على المعسكر الأول"، نافيا أن يكون فى ولاية هطاى، جنوب تركيا، الحدودية مع سورية.

وحول احتمال مشاركة بريطانيا فى تدريب المعارضة السورية أوضح يلماز أن "ذلك ممكن، سواء من خلال المراقبة أو التدريب".

يشار إلى أن وزير الدفاع التركى قال فى مطلع الشهر الجارى أن تدريب عناصر المعارضة قد يكون فى موقع قرب ولاية "قيريق قلعة" وسط تركيا.

كان من المقرر أن يبدأ تدريب عناصر المعارضة السورية فى نهاية الشهر الجارى وفق اتفاقية وقعت عليها تركيا والولايات المتحدة فى الشهر الماضى.

ويقضى الاتفاق بتدريب نحو خمسة آلاف مقاتل سورى سنويا لمدة ثلاث سنوات فى للتصدى لمقاتلى داعش الذى يسيطر على مساحات شاسعة فى سورية والعراق.

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