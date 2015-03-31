أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جمعة: الرجاء كان من الممكن أن يفاجئنا

Google+ Print
جمعة: الرجاء كان من الممكن أن يفاجئنا جمعة: الرجاء كان من الممكن أن يفاجئنا

"الرجاء كان من الممكن أن يفاجئنا"

يؤمن وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الرجاء كان من الممكن أن يفجر مفاجأة خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء.

الأهلي تغلب على الرجاء بهدفين مقابل هدف في الجولة 23 من الدوري، ليثأر من هزيمته في الدور الأول بنفس النتيجة.

الفريق الأحمر سجل الهدف الأول، قبل أن ينجح الرجاء في إدراك التعادل من ركلة جزاء، ولكن نجح الأهلي في تسجيل هدف الفوز في النهاية.

ولكن هل كان الرجاء قريبا من تكرار مفاجأة الدور الأول مرة أخرى؟

جمعة رد على ذلك التساؤل في تصريحاته التليفزيونية عقب المباراة قائلا:"نعم، أسلوبهم وطريقتهم كادت تساعدهم في خطف المباراة".

وأوضح "في الشوط الأول لم ينجحوا في الظهور مطلقا، ولكن من فرصة واحدة فقط، سجلوا هدفا، وهذا كان من الممكن أن يحدث في الشوط الثاني".

وأضاف "في الأهلي نحن فريق معتاد على تحقيق الفوز، لذلك كنت أشعر بالقلق قبل تسجيل الهدف الثاني".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع