جمعة: الرجاء كان من الممكن أن يفاجئنا

"الرجاء كان من الممكن أن يفاجئنا"

يؤمن وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي أن الرجاء كان من الممكن أن يفجر مفاجأة خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الثلاثاء.

الأهلي تغلب على الرجاء بهدفين مقابل هدف في الجولة 23 من الدوري، ليثأر من هزيمته في الدور الأول بنفس النتيجة.

الفريق الأحمر سجل الهدف الأول، قبل أن ينجح الرجاء في إدراك التعادل من ركلة جزاء، ولكن نجح الأهلي في تسجيل هدف الفوز في النهاية.

ولكن هل كان الرجاء قريبا من تكرار مفاجأة الدور الأول مرة أخرى؟

جمعة رد على ذلك التساؤل في تصريحاته التليفزيونية عقب المباراة قائلا:"نعم، أسلوبهم وطريقتهم كادت تساعدهم في خطف المباراة".

وأوضح "في الشوط الأول لم ينجحوا في الظهور مطلقا، ولكن من فرصة واحدة فقط، سجلوا هدفا، وهذا كان من الممكن أن يحدث في الشوط الثاني".

وأضاف "في الأهلي نحن فريق معتاد على تحقيق الفوز، لذلك كنت أشعر بالقلق قبل تسجيل الهدف الثاني".