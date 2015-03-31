دراسة أمريكية: سرطان الثدى يختلف بين النساء وليس مرضا واحدا

• تصنيف سرطان الثدى

• ينقسم سرطان الثدى إلى أربعة أنواع فرعية

كشفت دراسة علمية حديثة، نشرت مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، أن سرطان الثدى ليس هو نفس المرض لدى كل امرأة، حيث يختلف من حيث الخلايا.>وصدر تقرير الاثنين من قبل الجمعية الأمريكية للسرطان، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”، والمعهد القومى الأمريكى للسرطان، وجمعية أمريكا الشمالية للسرطان، يفيد تصنيف سرطان الثدى وفقا لأنواع فرعية وهذا يمكن أن يساعد على تحسين العلاج من هذا المرض.>وقال مدير المعهد الوطنى للسرطان الدكتور هارولد فارموس عبر التقرير، إن تقسيم سرطان الثدى إلى أربعة أنواع فرعية محددة جزئياً، تعتبر خطوة مرحب بها، الناتجة عن معلومات هامة طبياً التى تؤثر بالفعل على الاستراتيجيات العلاجية لهذه الأنواع الفرعية.

ووفقاً للباحثين، فإنه يمكن تصنيف الأنواع الفرعية الجزيئية إلى أربعة رئيسية وفقاً لمستقبلات الهرمونات (HR)، وهذا يعنى المستقبلات الكيميائية تكذب على خلايا سرطان الثدى وتتفاعل مع الهرمونات مثل هرمون الاستروجين.

وأوضح الباحثون أن التصنيف يعتمد أيضاً على نشاط الخلية السرطانية فى جميع أنحاء الجين “HER2”، وكل العوامل تؤثر على كيفية عمل الورم ويمكن علاجها.

• أنواع سرطان الثدى

>وأنواع الورم الأربعة هى: Luminal A (HR+/HER2-), Luminal B (HR+/HER2+), HER2-enriched (HR-/HER2+), and triple negative (HR-/HER2-).>ويعرف الخبراء منذ وقت طويل أن الأنواع الفرعية الأربعة تستجيب بشكل مختلف للعلاج، وأيضاً مع معدلات البقاء على قيد الحياة.

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