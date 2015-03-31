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«العلايلي» : لايمكن للأحزاب أن تتفق لأن الرؤى والاهداف مختلفة

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«العلايلي» : لايمكن للأحزاب أن تتفق لأن الرؤى والاهداف مختلفة «العلايلي» : لايمكن للأحزاب أن تتفق لأن الرؤى والاهداف مختلفة

حزب المصريين الاحرار

أكد الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار خلال حواره فى برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل ،  أن هناك أكثر من طريقة لتلافي عوار تقسيم الدوائر في الانتخابات البرلمانية .

 وأوضح أنه لابد من أن يأخذ رئيس الوزراء رأي الاحزاب قبل اقرار قانون تقسيم الدوائر  ، مشيرا إلي أن مسألة تعين الاقباط والمرأة في مجلس النواب دستورية ولا يمكن لاحد أن يتدخل فيها .

 وقال أنه لا يمكن أن يتفق الاحزاب ، لان الرؤي مختلفة وهدف كل حزب أن يصل الي الحكم .

وأكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد  ، أن الحزب متبني اجراء الانتخابات بنظام ال  8 قوائم بالنسبة لـ20 % المخصصة للقوائم داخل البرلمان .

 وأشار حسان الي ان المواطن سيظلم كثيرا اذا تم اجراء الانتخابات بالنظام الفردي ، مؤكدا أن الحزب يفضل اجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية حتي يفتح الباب للاستعانة بالشخصيات العامة . ، مضيفاً أنه لابد من النظر في كافة الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة الدستورية بخصوص اجراء الانتخابات البرلمانية ، مطاالباً  رئيس الوزراء الرجوع إلي الاحزاب التي خاضت الانتخابات البرلمانية الماضية لخبرتهم .

وأوضح حسان أن الاخوان ينجحون دائما في النظام الفردي ، والتيار السلفي له كتلته التصويتية وسيأخذ حصته في البرلمان .

و أكد طارق الخولي عضو قائمة ( في حب )  أنه ليس شرطاً أن تتفق الاحزاب على نظام انتخابي واحد ،  موضحا أنه من الافضل أن تجري الانتخابات على نظام 20 % قوائم و 80 % فردي  ،   مشيرا أن الاحزاب السياسية ليس لها وزن حقيقي في الشارع أو كتل تصويتية .

وأضاف الخولي ، أن طلب الاحزاب الانضمام للجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر غير منطقي ، لانهم طرف في اللعبة السياسية وظلم لغير المنتمين للاحزاب .

وقال عصام الاسلامبولي الفقيه القانونى والدستورى ،  أن رئاسة الوزراء لم ترسل بعد دعوات للاحزاب بعد ، رغم اعلان موعد الاجتماع مع رئيس الوزراء ، مضيفا أن تتجاهل مقترحات الاحزاب وتصر على اصدار القانون دون اهتمام باجراء حوار مجتمعي جاد .

 وأكمل أن المشهد ضبابي ويثير تساؤلات حول جدية الحكومة في اجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت  ، مشيرا إلى  أنه حتي الان لم يتم وضع تصور عام من لجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر حتي نعلمه ولم يتم عرضه للحوار المجتمعي.

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أونا

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