«العلايلي» : لايمكن للأحزاب أن تتفق لأن الرؤى والاهداف مختلفة

أكد الدكتور محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الاحرار خلال حواره فى برنامج الحياة اليوم مع الاعلامية لبني عسل ، أن هناك أكثر من طريقة لتلافي عوار تقسيم الدوائر في الانتخابات البرلمانية .

وأوضح أنه لابد من أن يأخذ رئيس الوزراء رأي الاحزاب قبل اقرار قانون تقسيم الدوائر ، مشيرا إلي أن مسألة تعين الاقباط والمرأة في مجلس النواب دستورية ولا يمكن لاحد أن يتدخل فيها .

وقال أنه لا يمكن أن يتفق الاحزاب ، لان الرؤي مختلفة وهدف كل حزب أن يصل الي الحكم .

وأكد ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، أن الحزب متبني اجراء الانتخابات بنظام ال 8 قوائم بالنسبة لـ20 % المخصصة للقوائم داخل البرلمان .

وأشار حسان الي ان المواطن سيظلم كثيرا اذا تم اجراء الانتخابات بالنظام الفردي ، مؤكدا أن الحزب يفضل اجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية حتي يفتح الباب للاستعانة بالشخصيات العامة . ، مضيفاً أنه لابد من النظر في كافة الدعاوي المرفوعة أمام المحكمة الدستورية بخصوص اجراء الانتخابات البرلمانية ، مطاالباً رئيس الوزراء الرجوع إلي الاحزاب التي خاضت الانتخابات البرلمانية الماضية لخبرتهم .

وأوضح حسان أن الاخوان ينجحون دائما في النظام الفردي ، والتيار السلفي له كتلته التصويتية وسيأخذ حصته في البرلمان .

و أكد طارق الخولي عضو قائمة ( في حب مصر ) أنه ليس شرطاً أن تتفق الاحزاب على نظام انتخابي واحد ، موضحا أنه من الافضل أن تجري الانتخابات على نظام 20 % قوائم و 80 % فردي ، مشيرا أن الاحزاب السياسية ليس لها وزن حقيقي في الشارع أو كتل تصويتية .

وأضاف الخولي ، أن طلب الاحزاب الانضمام للجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر غير منطقي ، لانهم طرف في اللعبة السياسية وظلم لغير المنتمين للاحزاب .

وقال عصام الاسلامبولي الفقيه القانونى والدستورى ، أن رئاسة الوزراء لم ترسل بعد دعوات للاحزاب بعد ، رغم اعلان موعد الاجتماع مع رئيس الوزراء ، مضيفا أن الحكومة تتجاهل مقترحات الاحزاب وتصر على اصدار القانون دون اهتمام باجراء حوار مجتمعي جاد .

وأكمل أن المشهد ضبابي ويثير تساؤلات حول جدية الحكومة في اجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ، مشيرا إلى أنه حتي الان لم يتم وضع تصور عام من لجنة اعداد قانون تقسيم الدوائر حتي نعلمه ولم يتم عرضه للحوار المجتمعي.