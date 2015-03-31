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الأمن يحرر 3 مختطفين بعد تبادل إطلاق النيران وضبط 3 متهمين بقنا

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الأمن يحرر 3 مختطفين بعد تبادل إطلاق النيران وضبط 3 متهمين بقنا الأمن يحرر 3 مختطفين بعد تبادل إطلاق النيران وضبط 3 متهمين بقنا

قوات الامن – ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من تحرير 3 مختطفين بعد تبادل لإطلاق النيران مع المتهمين وضبط 3 متهمين بقرية السمطا بمركز دشنا.

وتلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارا بتحرير مختطفين بدشنا.

وكشفت التحريات قيام قوات الأمن بتبادل إطلاق النيران مع كل من ” عادل . ع . س” 30 سنه مزارع و ” عبد الباسط . ر . ا ” 30 سنه عاطل و” شريف .ع .ر ” 17 سنه و ” حسين . ز .ح ” 20 سنه عاطل و “عبد العاطي .ر . ا 45″ سنه عاطل لقيامهم بإختطاف كل من ” أحمد . ع . ح ” 28 سنه سائق و” عبد الناصر .ح . م ” 28 سنه عامل و “أشرف . ع . ع ” 38 سنه عامل و جميعهم من قرية “الأوسط قامولا” بمركز نقادة إذ تبين اتفاق المتهم الأول مع المجنى عليهم ببيع جرار زراعى ملكه بقرية السمطا و بوصولهم منزله قام بالاشتراك مع باقى المتهمين باحتجازهم داخل المنزل و الاستيلاء على سيارة ربع نقل ومبلغ 43 ألف جنيه وأجبروهم على الاتصال بأسرهم لطلب 100 ألف جنيه فديه لإطلاق سراحهم.

وتمكنت الشرطة من تحرير المختطفين و القبض على المتهمين الثانى والثالث والرابع ،بينما تمكن الأول والخامس من الهرب وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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