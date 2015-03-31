حبس مديرى التموين والرقابة التموينية بشبرا الخيمة 15 يوما بتهمة الرشوة

أمر المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس "سعيد. ع . أ" – 59 سنة - مدير عام إدارة تموين وسط شبرا الخيمة، و"إسماعيل. ا. إ " 51 سنة - مدير الرقابة التموينية بالإدارة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بتقاضى رشوة 35 ألف جنيه من صاحب أحد المخابز السياحية مقابل إنهاء الإجراءات لضمه ضمن منظومة الخبز الجديدة.

وكانت معلومات قد وردت للواء أحمد بكر، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية، من جمال السيد وكيل وزارة التموين تفيد قيام الموظفين بطلب رشوة من صاحبى أحد المخابز هما كل من "محمد. ع" و " سيد ح " بحجة تسهيل إجراءات إدخال المخبز السياحى الخاص بهما فى منظومة الخبز بعد أن أوهماه بصعوبة وتعثر الإجراءات وأنه لن يحصل على الموافقة إلا من خلالهما.

تم عمل التحريات اللازمة وإعداد كمين لهما وبعد استصدار أذن من نيابة أمن الدولة تمكن العقيد خالد حجاب والمقدمان أحمد مبارك وحسام جعفر من ضبط المتهمين وصاحب الفرن أثناء تلقيهما رشوة قدرها ٣٥ ألف جنيه من صاحب الفرن بعد أن تم تصويرهم بالصوت والصورة داخل المخبز.

وكشفت تحقيقات كريم عامر مدير نيابة قسم أول شبرا الخيمة ومحمد الشيخ وكيل أول النيابة أن المتهمين طلبا من صاحبى المخبز مبلغ 50 ألف جنية لانهاء اجراءات انضامهما لمنظومة الخبز الجديدة واتفقا على انهما سيتقاضيان مبلغ 35 ألف جنية فقط فأبلغ صاحبا المخبز هيئة الرقابة الأدارية واكدت التحريات صحة بلاغهما فتم استئذان نيابة أمن الدولة لضبط المتهمين والاتفاق مع صاحبى المخبز على مجاراتهما والاتفاق معهما على ميعاد ومكان تسليم مبلغ الرشوة وتم تحديد المخبز كمكان لتسليمهما المبلغ وبالفعل قامت اجهزة الرقابة الأدارية بوضع كاميرات تصوير بداخله وتصوير اللقاء بالصوت والصورة.

>وأضافت تحقيقات النيابة العامة أن ضباط الرقابة الأدارية قاما بالقبض على المتهمين فور استلامهما مبلغ 20ألف جنية من قيمة المبلغ المتفق عليه كرشوة وانه فور قيام صاحبى المخبز بقول " نقرأ الفاتحة " بعد اعطائهما المبلغ للمتهمين دخل على الفور الضباط للمخبز وهو ما كان قد تم الاتفاق عليه معهما وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للجريمة وتم ضبط المبلغ بحوزة المتهم الأول.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 2081 لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أنكر المتهمان التهم الموجه لهم وادعيا انهما كان يجلسان مع صاحبى المخبز للاتفاق على شراكة احد معارفهما معهما فى المخبز و وجهت لهما النيابة تهمة الرشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفتهما وقررت حبسهما 15 يوما باشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الاول بنيابات جنوب بنها الكلية، تمهيدا لاحالتهما للمحاكمة.