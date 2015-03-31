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القبض على سورية أثناء ممارستها الجنس مع راغبى المتعة ببورسعيد

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القبض على سورية أثناء ممارستها الجنس مع راغبى المتعة ببورسعيد القبض على سورية أثناء ممارستها الجنس مع راغبى المتعة ببورسعيد
ألقى رجال مباحث الآداب برئاسة الرائد عمرو الحسينى، القبض على إحدى السيدات أثناء ممارستها الجنس مع الشباب، وقيامها بتصويرهم ونسخ مقاطع على اسطونات مدمجة C .D وبيعها للشباب، تم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

توصلت تحريات الرائد عمرو الحسينى، رئيس قسم حماية الآداب العامة بمديرية أمن بورسعيد، إلى قيام إحدى السيدات بتصوير مقاطع حال قيامها بممارسة الجنس مع أحد الشباب، ونسخ تلك المقاطع على أسطوانات مدمجة"CD". وبيعها للشباب.

بتكثيف التحريات تم ضبط كلا من "ر ن م ن" تحمل الجنسية السورية، وتقيم بحى العرب و"أ م ر م" وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة والمنشطات الجنسية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتصوير تلك المقاطع ونسخها على إسطوانات مدمجة C. D وبيعها للشباب من راغبى المتعة.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهما للنيابة العامة، لمباشرة التحقيقات تمهيدا لمحاكماتهما.

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مصر 365

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