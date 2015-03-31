خطوات المكياج المناسب للشعر الأحمر

من المعروف أنّ الشعر الأحمر يعتبر من أكثر أنواع الشعر جاذبيةً، ولكنه يحتاج بالتأكيد إلى المكياج المناسب لإبراز جماله وجاذبيته. فالمكياج العشوائي والألوان الكثيرة قد تقلل من جاذبية شعرك وتشعرك بالنفور.

فإذا كنت تمتلكين شعراً أحمر جذاباً، أو حتى كنت تفكرين في تغيير شعرك إلى اللون الأحمر فعليك قراءة دليل "سيدتي نت" أولًا لأفضل مكياج مناسب للشعر الأحمر.

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1.الكحل: هناك بعض الجدل حول لون الكحل الأفضل للشعر الأحمر هل هو الأسود أم البني؟ فالاثنان مناسبان للشعر الأحمر، ولكن الاختلاف يعتمد على النظرة التي تفضلينها. فإذا كنت تحبين النظرة الدراماتيكية الجذابة فعليك بالكحل الأسود، أما إذا كنت تفضلين النظرة الطبيعية البسيطة فعليك بالكحل البني.

2.أحمر الشفاه: إنّ الشعر الأحمر لا يناسبه أحمر الشفاه الأحمر. ولكن الشعر الأحمر يتميز بدرجات مختلفة. فإذا كنت تعشقين اللون الأحمر فيمكنك استخدامه ولكن بدرجة لون غير مطابقة للون شعرك. فإذا كان شعرك بلون الدم الأحمر فعليك الابتعاد عن أحمر الشفاه الكلاسيكي الأحمر واستبداله باللون القرمزي أو البنفسجي؛ لذلك فيمكنك وضع لون الشفاه الأحمر طالما أنه يختلف عن لون شعرك.

3.ظلال العيون: يختلف لون ظلال العيون مع لون عينيك وليس لون شعرك. وذلك بعكس الكحل وأحمر الشفاه؛ ولذلك فإنّ أمامك طريقًا واسعاً ومرناً لوضع الظل الذي تفضلينه والمناسب للون عينيك؛ فالعيون الخضراء تبدو أفضل مع الألوان الدافئة كالبنفسجي والبني والذهبي. ومع الشعر الأحمر يفضل اختيار الظل البني والذهبي.

4.الحاجب: لابد من الحفاظ على لون حاجبيك الطبيعين بغض النظر عن لون شعرك سواءً الأحمر أو الأسود أو الأشقر.

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