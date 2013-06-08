بنات البحر الأحمر يحصدن المراكز الأولى بالابتدائية والإعدادية

حقق فتيات البحر الأحمر المراكز الأولى فى امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية، حيث حصدت البنات 16 مركزا من العشرين الأوائل بالشهادتين.

واعتمد اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر نتيجة الشهادتين الابتدائية بالمحافظة، وأكد مصطفى أحمد حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن الشهادة الابتدائية بلغت نسبة النجاح بها 81.7 %، حيث بلغ إجمالى الطلاب 5621 طالبا حضر منهم 5300 نجح منهم 4328 وحققت إدارة غارب المركز الأول بنسبة 89.1% تلتها إدارة القصير بنسبة 84.2%، والغردقة الثالث بنسبة 82.4%، وحصل على المركز الأول الطالبة سلمى رمضان منصور من مدرسة فاضل أحمد حسن بغارب بمجموع 300، تلتها فى المركز الثانى نانسى شنودة عبد النور من مدرسة عاس حلمى بغارب بمجموع 299.75، والمركز الثالث حسين محمد حسين من مدرسة رجاك الخاصة بالغردقة بمجموع 299.75، والمركز الرابع ضحى ثابت حسن من الغردقة الابتدائية بمجموع 299.75، والمركز الخامس مريم فؤاد امين مدرسة الوفاء بالغردقة بمجموع 299.70، والسادس نورا على مصطفى مدرسة العبور بمجموع 299.65، والسابع سهيلة عصام إبراهيم مدرسة الغردقة الابتدائية بمجموع 299.65، والثامن عمرو مدين رمضان مدرسة الغردقة الابتدائية بمجموع 299.5، والتاسع أميرة محمد الفتح مدرسة سفاجا بمجموع 299.5، والعاشر سلمى محمد عيسى التقوى مدرسة الغردقة بمجموع 299.5.

أما الشهادة الإعدادية فقد بلغ عدد الطلاب 4133 طالبا حضر منهم 4106 نجح منهم 2939، وبلغت نسبة النجاح 71.58%، والأوائل هم عمر أحمد عمر حمد من مدرسة السلام الإعدادية القصير بمجموع 299.5، والثانى ميار على محمد إبراهيم مدرسة إبراهيم الجعفرى بالغردقة بمجموع 299، والثالث ايرينى رسمى فوزى مدرسة حامد جوهر بالغردقة بمجموع 299، والرابع سارة عبد الرحيم مرسى بمجموع 298.5 مدرسة حامد جوهر بالغردقة، والخامس أميرة أحمد على مدرسة محمد فريد بالغردقة بمجموع 298، والسادس محمد على حسن مدرسة خالد بن الوليد الغردقة بمجموع 298.5، والسابع مارتيشا غطاس فخرى مدرسة صلاح ياسين بغارب بمجموع 298، والثامن إسراء خلف بكرى مدرسة الحسين بن على سفاجا بمجموع 298، والتاسع علياء حسن إبراهيم مدرسة على بن أبى طالب سفاجا بمجموع 298، والعاشر سارة أحمد مصطفى مدرسة سعد زغلول الغردقة بمجموع 297.5.