الأهلي يبرر استبعاد رمضان من مواجهة الرجاء

فسر وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي غياب رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق بأنه وجهة نظر للمدير الفني خوان كارلوس جاريدو.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: "هذه وجهة نظر المدرب، فالأهلي يضم هذا الموسم عدد كبير من اللاعبين".

وأضاف: "من الوارد أن ينضم رمضان صبحي للقائمة في أي مباراة، وقتها سيتم استبعاد تريزيجيه أو محمد رزق أو وليد سليمان".

ولا يعتمد جاريدو على رمضان صبحي وكريم بامبو كثيرًا، رغم أن الثنائي كان أحد العناصر المؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري الموسم الماضي.

يُذكر أن رمضان صبحي (18 عامًا) سجل هدفًا وحيدًا الموسم الجاري، الذي أهدى الأهلي الفوز على النصر 2-1 في مباراة الدور الأول.