أخبار عاجلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة -
رضا عبد العال: «لاعيبة الزمالك بتهجص.. والمعلم في الملعب مش بالكلام» -
وزير الرياضة يعلن رسميًا حضور الجماهير للمباريات الأفريقية -
«نورا السباعي».. سمنتها كانت سبب شهرتها ولهذا السبب أصيبت بالاكتئاب -
التعليم: "الطلاب بيروحوا المدرسة مش مبسوطين".. والحل في مراجعة المناهج -
إزالة واسترداد 6 آلاف متر مربع من أملاك الدولة بالمعصرة ( صور) -
التفاصيل الكاملة لطفل حدائق حلوان الذي قتله القاتل وغسله ودفنه في القبر بسبب ( كلمة ) -
زلزال قوي قرب مدينة مشهد جنوب شرق إيران -
بالصور- محلب يتفقد آخر مستجدات مشروع هضبة الهرم -
عضو بـ"تعليم البرلمان" ترفض مقترح توقيع الطلاب بالبصمة في البوكليت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

محافظ الأقصر وجمعية الأورمان يشاركان غدًا 500 طفل الاحتفال بيوم اليتيم

Google+ Print
محافظ الأقصر وجمعية الأورمان يشاركان غدًا 500 طفل الاحتفال بيوم اليتيم محافظ الأقصر وجمعية الأورمان يشاركان غدًا 500 طفل الاحتفال بيوم اليتيم

جمعية الأورمان الخيرية

تشارك جمعية الأورمان الخيرية غدًا الأربعاء 500 طفل يتيم من جميع مراكز وقرى محافظة الأقصر وأبناء مؤسسات الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي الاحتفال بيوم اليتيم بحضور المحافظ محمد سيد بدر.

ومن جانبه قال أحمد إبراهيم  مسئول الأورمان بجنوب الصعيد أن الحفل سيبدأ في التاسعة صباحًا، حيث سيتم تنظيم رحلة لهؤلاء الأطفال تتضمن دخولهم الملاهي لقضاء يومًا ترفيهيًا بعد أن قرر صاحب إحدى مدن الملاهي بالأقصر استضافة الأطفال مجانًا وتخفيض تذاكر الألعاب.

من جانبها قررت صاحبة أتيليه شهير على كورنيش النيل بالأقصر تجهيز الفتيات اليتيمات لحفل زفاف 15 عروس، كما ساهمت إحدى المطاعم الشهيرة بالأقصر بـ 350 وجبة غذاء.

ووافق محافظ الأقصر على إقامة الحفل بنادي التجديف دون سداد أي رسوم.

يذكر أن الحفل يتضمن تكريم 6 أمهات مثاليات و50 طفل يتيم من المتفوقين وحفظة القرأن الكريم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

بالصور.. مسئول بالكهرباء يصدم المصريين: زيادة منتظمة في أسعار الكهرباء حتي عام 2019.. ويقدم نصائح للمتضررين من الفواتير

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

«المحافظين»: هذه الأمراض تضرب المصريين بعد 5 سنوات.. وارتفاع الأسعار السبب

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 5-4-2017 في الأسواق المصرية

الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار

الجيزة تستعد لرمضان بـ5 معارض لبيع السلع الغذائية مخفضة الأسعار