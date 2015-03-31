محافظ الأقصر وجمعية الأورمان يشاركان غدًا 500 طفل الاحتفال بيوم اليتيم

تشارك جمعية الأورمان الخيرية غدًا الأربعاء 500 طفل يتيم من جميع مراكز وقرى محافظة الأقصر وأبناء مؤسسات الأيتام التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي الاحتفال بيوم اليتيم بحضور المحافظ محمد سيد بدر.

ومن جانبه قال أحمد إبراهيم مسئول الأورمان بجنوب الصعيد أن الحفل سيبدأ في التاسعة صباحًا، حيث سيتم تنظيم رحلة لهؤلاء الأطفال تتضمن دخولهم الملاهي لقضاء يومًا ترفيهيًا بعد أن قرر صاحب إحدى مدن الملاهي بالأقصر استضافة الأطفال مجانًا وتخفيض أسعار تذاكر الألعاب.

من جانبها قررت صاحبة أتيليه شهير على كورنيش النيل بالأقصر تجهيز الفتيات اليتيمات لحفل زفاف 15 عروس، كما ساهمت إحدى المطاعم الشهيرة بالأقصر بـ 350 وجبة غذاء.

ووافق محافظ الأقصر على إقامة الحفل بنادي التجديف دون سداد أي رسوم.

يذكر أن الحفل يتضمن تكريم 6 أمهات مثاليات و50 طفل يتيم من المتفوقين وحفظة القرأن الكريم.