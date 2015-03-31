أوباما يبلغ السيسي هاتفيًا استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر

أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي أبلغه خلاله استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، وتسليم الطائرات “إف 16″ والصواريخ من طراز هاربون والدبابات إم 1 ايه1″.

وأكد أوباما خلال الاتصال إنه سيطلب من الكونجرس استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويًا.

وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات أمنية لمصر اعتبارًا من العام المالي 2018 تخصص لأربع فئات وهي مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وأمن سيناء، والأمن البحري، وصيانة الأنظمة العسكرية الموجودة بالترسانة المصرية.

وأوضح الرئيس أوباما أن تلك المساعدات وغيرها من الخطوات ستساعد في رفع مستوى المساعدات العسكرية الأمريكية لتكون في وضع أفضل لمعالجة التحديات التي تواجه مصالح مصر والولايات المتحدة في المنطقة التي تواجه عدم استقرار وتمشيا مع الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

كما تتطرق الاتصال إلى التطورات الأخيرة في المنطقة من بينها ليبيا واليمن، واتفق الرئيسان أوباما والسيسي على مواصلة الاتصال خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

أ ش أ