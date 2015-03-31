افتتاح كنيسة ماريوحنا بأسيوط بعد تخريبها عقب أحداث رابعة والنهضة

قام الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، بافتتاح كنيسة ماريو حنا المعمدان بأبنوب بعد قيام القوات المسلحة بإعادة بنائها عقب أعمال التخريب التي شهدتها البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وكانت كنيسة ماريوحنا المعمدان بأبنوب، تعرضت للاعتداء بالحرق ضمن أحداث الاعتداء على الكنائس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، وذلك بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وشخصيات عامة بالمركز وبحضور عدد من القساوسة.

وقال الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح في كلمته، أنه يتقدم بالشكر لله أولًا، ثم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد فأوفى كعادته تجاه الأقباط والمصريين بوجه عام وكان أخرها الضربة الجوية التي وجهها لداعش في ليبيا، كما وجه الشكر للفريق صدقي صبحي وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الإدارة الهندسية.

وقال الأنبا لوكاس إن عائلات أبنوب وإخواننا المسلمين من كافة عائلات المركز شاطرونا الأحزان ووقفوا بجوارنا وحموا باقي الكنائس، وهذا يدل أن المباني تهدم وتبنى، لكن العلاقات الطيبة هي التي تبقى دائمًا.