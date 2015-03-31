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ضبط تشكيلى عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الحكومية الخاصة بالسيارات بقنا

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ضبط تشكيلى عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الحكومية الخاصة بالسيارات بقنا ضبط تشكيلى عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الحكومية الخاصة بالسيارات بقنا

ارشيفية

تمكنت  مباحث المرور بقنا  من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الحكوميه الخاصه بتسيير السيارات و ترخيصها ، بهدف بيع السيارات المهربه من الخارج و السيارات المسروقه و الموتوسيكلات و اصدار تراخيص لها بمركز قفط .

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا ، إخطارا بضبط تشكيل عصابى بقفط

وكشفت التحريات قيام  كلا من “كرم  . ر. م ” مقيم بمركز قفط و “أحمد  . س  .م  ” من  مركز قوص  و” ياسر . س . ا  ”  بانشاء تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الحكوميه  الخاصه بتسيير السيارات و بحوزتهم عدد  188 إيصال سحب تراخيص صادرة من مرور الشرقية ، و 30 شهادة بيانات مزورة من الجيزة ، و 1000 فاتورة مبايعة لعدد من الشركات الخاصة ، و 8 أختام مزورة  بينهم يحمل شعار الجمهورية  ، وعدد 2 توك توك بدون لوحات وأوراق شاسية  و أوراق خاصه بالافراج الجمركى   عن السيارات و الدراجات البخاريه و التروسيكلات و تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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