ضبط تشكيلى عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الحكومية الخاصة بالسيارات بقنا

تمكنت مباحث المرور بقنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الحكوميه الخاصه بتسيير السيارات و ترخيصها ، بهدف بيع السيارات المهربه من الخارج و السيارات المسروقه و الموتوسيكلات و اصدار تراخيص لها بمركز قفط .

تلقى اللواء عادل عبدالعظيم أيوب مدير أمن قنا ، إخطارا بضبط تشكيل عصابى بقفط

وكشفت التحريات قيام كلا من “كرم . ر. م ” مقيم بمركز قفط و “أحمد . س .م ” من مركز قوص و” ياسر . س . ا ” بانشاء تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الأوراق الحكوميه الخاصه بتسيير السيارات و بحوزتهم عدد 188 إيصال سحب تراخيص صادرة من مرور الشرقية ، و 30 شهادة بيانات مزورة من الجيزة ، و 1000 فاتورة مبايعة لعدد من الشركات الخاصة ، و 8 أختام مزورة بينهم يحمل شعار الجمهورية ، وعدد 2 توك توك بدون لوحات وأوراق شاسية و أوراق خاصه بالافراج الجمركى عن السيارات و الدراجات البخاريه و التروسيكلات و تحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.