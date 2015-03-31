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عادل إمام يكشف لـ"سيدتي نت" حقيقة رسالته إلى السيسي

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عادل إمام يكشف لـ"سيدتي نت" حقيقة رسالته إلى السيسي عادل إمام يكشف لـ"سيدتي نت" حقيقة رسالته إلى السيسي

الثلاثاء 31-03-2015 14:44

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس رسالة منسوبة إلى الفنان عادل إمام، يطالب فيها الرئيس المصري عبد الفتاح بعدم تورّطه في حرب اليمن بإرسال أبناء المصريين ليقتلوا هناك وجاء نص رسالته كالتالي:" رسالتي إلى زعيم :لا تتسرع بإرسال فلذات أكباد مصر إلى اليمن. حرب اليمن ليس لمصر فيها ناقة ولا جمل وتذكر يا سيادة الرئيس أن العلاقات المصرية اليمنية علاقات أزلية وتتسم بعمق تاريخي متميز وتراكم حضاري لا يمكن تجاهله، سيادة الرئيس دماء أبناء مصر واليمن أغلى من كل ثمن ومصر واليمن أشقاء عبر الزمن وان مثل هذا الجرح لن ينسى عبر التاريخ ،عشتم وعاشت مصر، وعاش اليمن العظيم وعاشت أمتنا العربية".

وفي اتصال معه، أعرب إمام عن استغرابه من الرسالة التي قرأناها له نصاً، مؤكداً أنه لم يقل مثل هذا الكلام على الإطلا،ق ولو أراد أن يوجه رسالة إلى الرئيس السيسي فلن يلجأ إلى الفيسبوك.
ووصف إمام الكلام الذي تضمنته الرسالة بأنه لا يمت إلى قناعاته بصلة، موضحاً أن ما يحدث في اليمن جرح غائر في قلبه فهو قبل أن يكون فنان مصر فهو مواطن عربي مهموم بالوطن ككل، وأضاف قائلاً "أرجوكم كفانا لهثاً وراء الحسابات المزورة عبر موقع التواصل الاجتماعي، فهي منذ نشأتها والشائعات لا تتوقف"، وفجّر الزعيم مفاجأة بقوله إنه ليس له أي حساب على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يحب أن يكون له اسم في مثل هذا العالم الافتراضي.

وأكمل الزعيم قائلاً "على أيامنا مكنش في فيسبوك عشان كده الدنيا كانت هادية ومفيش إشاعات ووجع قلب كنا مرتاحين، صدقوني الفيسبوك هذا كارثة علينا الانتباه لها جيداً وعدم تصديق ما ينشر عليه فهو يورط الكثيرين في مشاكل ليست شخصية فحسب، بل كما حدث معه في مثل هذه الرسالة المنسوبة إليه فهي تكاد أن تمثل أزمة سياسية.
ولم ينس عادل إمام في نهاية حديثه معنا أن يوجه رسالة إلى منتحل شخصيته عبر فيسبوك قائلاً "أنت واحد فاضي وإذا كان هدفك الوقيعة فالجميع يعلم من هو عادل إمام وألاعيبك لن تفيد".

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سيدتي

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