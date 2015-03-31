ماذا تفعل جيني إسبر في ضيافة أمل عرفة؟

دعت مجموعة أهل البحر الممثلة السورية جيني إسبر إلى حضور فعاليات تكريم الفنانين في مدينة اللاذقية.

وقد كرّمت المجموعة إسبر لتميّزها ونجوميّتها ضمن الدراما السورية، فقدّمت لها درعاً تكريميّة، وأطلق المكرّمون عليها لقب "حورية البحر".

يُذكر أن إسبر تعيش في هذا العام نشاطاً فنياً عالياً، حيث تُشارك في بطولة أعمال عدّة، منها: "علاقات خاصّة" و" فارس وخمس عوانس"، بالإضافة إلى خماسيّة الخلخال ضمن مسلسل "صرخة روح 3". كذلك ستحلّ إسبر ضيفة على مسلسل "دنيا"، الذي تقوم ببطولته أمل عرفة وشكران مرتجى.