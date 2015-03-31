جينيفر أنيستون تبدأ بالتحضير لزفافها

بدأت الممثلة الشهيرة Jennifer Aniston بالتحضير لزفافها المرتقب في فصل الخريف المقبل.

وقررت النجمة أن تسند مهمة تنظيم زفافها إلى نادل في فندق، بدلاً من أن تعهد بهذه المهمّة إلى منظم حفلات متخصّص.

النادل الذي يُدعى Dimitri Dimitrov، ويعمل في فندق Sunset Tower في لوس أنجلوس، تربطه بـ Jennifer علاقة وطيدة تعود إلى سنوات طويلة، وهو ما جعله مصدر ثقة بالنسبة إليها.

وأكد مصدر مقرّب من النجمة أنّ Dimitri كان دائماً يُساعدها في الخروج من باب خلفي للفندق كي تتجنّب مواجهة الباباراتزي، مشيراً إلى أنّ النادل سيكون مسؤولاً في المقام الأول عن تنسيق الزهور الخاصة بالزفاف، كما أنه أوصى طاهي الفندق بتولي مسؤوليّة إعداد الطعام بنفسه للضيوف.

وأوصت النجمة البالغة من العمر 46 عاماً Dimitri بأن يكون كتوماً للغاية في مهمته الجديدة، وهو لم يبلّغ كلّ من سيخدمون خلال الزفاف بهوية العروس حتى حلول اللحظة الأخيرة حفاظاً على السرية التامة.

يُذكر أنه من المتوقّع أن تقيم Jennifer Aniston احتفالاً بزفافها إلى خطيبها، الممثل Justin Theroux، في فصل الخريف المقبل، في داخل منزلها في منطقة "بيل إير".