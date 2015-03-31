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يوسف: إهدار الفرص؟ خالد قمر أفضل لاعبي الزمالك أمام الداخلية

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يوسف: إهدار الفرص؟ خالد قمر أفضل لاعبي الزمالك أمام الداخلية يوسف: إهدار الفرص؟ خالد قمر أفضل لاعبي الزمالك أمام الداخلية

يرى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن خالد قمر مهاجم الفريق كان أفضل اللاعبين في مباراة الداخلية التي فاز فيها فريقه 2-0.

قمر شارك في المباراة كاملة، ولكنه أهدر هدفين في غاية السهولة، أحدهما والمرمى خال تماما.

شاهد - خالد قمر يهدر هدفين في غاية السهولة

وقال يوسف في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "خالد قمر كان أفضل لاعبي الزمالك في مباراة الداخلية".

وأضاف "سيعود للتهديف قريبا، فقد عقدت معه اجتماعا عقب المباراة للحديث حول الفرص التي أهدرها .. وأثق في قدرته على تجاوز سوء التوفيق هذا".

وأشار "قمر يؤدي المطلوب منه، يتحرك جيدا داخل منطقة الجزاء ويضع نفسه في مواقع خطيرة ..ولكنه يعاني من سوء توفيق".

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فيديو اليوم السابع