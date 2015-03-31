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كمونة: توقعت أن يحسم الأهلي المباراة من ركلة ثابتة

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كمونة: توقعت أن يحسم الأهلي المباراة من ركلة ثابتة كمونة: توقعت أن يحسم الأهلي المباراة من ركلة ثابتة

أكد سمير كمونة المدير الفني للرجاء أنه توقع حسم الأهلي لمباراته سيكون من ركلة ثابتة، وذلك بعد خسارته 2-1 في الجولة 23 من الدوري المصري.

وقال كمونة للصحفيين عقب المباراة: "حذرت اللاعبين من الكرات الثابتة، واعتدنا دائما أن أهم أسلحة الأهلي في تحقيق الفوز هذه اللعبات".

وخطف صلاح الدين سعيد هدف فوز الأهلي برأسية من ركلة ركنية لعبها وليد سليمان في الدقيقة 84.

وأضاف كمونة "الأمور كانت جيدة بالنسبة لي حتى قبل هدف التعادل، ولكن لحظة بدون تركيز جاء منها التعادل".

وأتم "أضطررت لتغيير طريقة لعبي من 4/4/2 إلى 4/2/3/1 لأنه لا يصح أن أغامر هجوميا أمام الأهلي".

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فيديو اليوم السابع