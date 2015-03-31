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ضبط سلاحين و11 طلقة وحشيش و400 منشط جنسى بحوزة عاطل فى سوهاج

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ضبط سلاحين و11 طلقة وحشيش و400 منشط جنسى بحوزة عاطل فى سوهاج ضبط سلاحين و11 طلقة وحشيش و400 منشط جنسى بحوزة عاطل فى سوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز المراغة فى سوهاج، برئاسة النقيب نصر طه، رئيس مباحث المركز، عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وعدد من الطلقات وكمية من المنشطات الجنسية بقصد الاتجار.

كان اللواء أحمد شاهين، حكمدار المديرية، نائب مدير الأمن، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد بضبط سلاح وذخيرة ومنشطات جنسية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد حسين حامد، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم إسلام فاروق، مفتش مباحث المركز، تمكُّن الرائد نصر طه، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة، والنقيب أحمد مصطفى المشنب، معاون مباحث المركز، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، من ضبط بندقية خرطوش عيار 12 مم، وفرد صناعة محلية، و15 طلقة حية، وقطعة لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالى 10 جرامًا، وقطعة لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 100 جرام، و400 قرص منشط جنسى، بحيازة "إكرامى.ا.ب"، 32 سنة، حاصل على معهد فنى صحى ومقيم بالشورانية مركز المراغة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات من مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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مصر 365