إصابة 20 تلميذًا بالجديرى المائى بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بأسيوط

أكد مصدر بمديرية الصحة بأسيوط، أنه تم عزل 20 طالبًا بمدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية بقرية بنى شعران، التابعة لمركز منفلوط بأسيوط لإصابتهم بمرض الجديرى المائى.

وأشار المصدر إلى أنه تم منح الطلاب إجازة لمدة أسبوعين لحين إتمام شفائهم وتجنبا لمنع انتشار المرض بين زملائهم.

جدير بالذكر أنه قد تم اكتشاف 10حالات إصابة بمرض الجديرى المائى بمدرسة عرب القداديح الابتدائية، التابعة لمركز أبنوب خلال الأسبوع الماضى، وتم استجابتهم للعلاج وشفاء جميع الحالات.

- ظهور ١٥ حالة جديرى مائى بمدرسة ابتدائية بأسيوط