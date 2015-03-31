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بالصور.. سقوط بقايا منزل منهار يعيق المرور بمنطقة بحرى فى الإسكندرية

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أدى سقوط بقايا منزل منهار بأرض فضاء، إلى غلق حارة "تيمور" بمنطقة بحرى بالإسكندرية، ومنع حركة السير بالشارع، كما أدى إلى هدم "كشك" بالحارة.

انهيار بقايا العقار المنهار وسط الحارة - 2015-03 - اليوم السابع
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وأشار الأهالى إلى أنهم فوجئوا بانهيار أجزاء جديدة من المنزل المنهار، وسقوط ردم من المنزل على أحد الأكشاك بالحارة، ما أدى إلى هدمه، وغلق الحارة أمام المارة، وطالبوا الجهات التنفيذية بالحى، بإزالة المتبقى من العقار المنهار، ورفع المخلفات من الحارة.

بقايا العقار المنهار تعيق المرور- 2015-03 - اليوم السابع
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فيما شكا الأهالى من تحول أرض منزل فى حارة "زكريا بك" بعد هدمه إلى ساحة نفايات ما تسبب فى انتشار، الأوبئة، والأمراض، وينذر بكارثة، خاصة بعد اندلاع حرائق بالأرض أكثر من مرة.

العقار المنهار يهدد الأهالى- 2015-03 - اليوم السابع
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بقايا العقار المنهار وسط الشارع- 2015-03 - اليوم السابع
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